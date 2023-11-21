Опасное жаропонижение: ТОП главных ошибок при сбивании температуры

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Почему народные методы не работают и какой эффект вызывают разные лекарства?

Повышенная температура тела — очень неприятное и зачастую дискомфортное «явление». Жар возникает тогда, когда человек заболевает, и является первым признаком какой-либо патологии. О том, как неверно понижать жар рассказала aif.ru Евгения Паршина, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории.

Одна из главных ошибок — снижение недостаточно «высокой» температуры. Важно понимать, что жар, на самом деле, играет очень важную роль — таким образом организм «защищается» от патогенов. Но данная функция должна сработать — если понизить температуру ниже 38, организм не сможет справиться с вирусами или бактериями. Однако при этом также важно грамотно оценивать состояние человека — если даже с низкой температурой чувствуется сильное недомогание, лучше принять лекарство.

Использовать различные обтирания, уксусом или водкой, также не рекомендуется — данный способ давно опровергнут. Раньше считалось, что жидкость может «вытянуть» температуру и охладить, но никакого медицинского подтверждения этому нет. Наоборот подобные обтирания могут лишь навредить — возможны ожоги, тошнота и другие симптомы.

Не нужно пытаться сбросить температуру до «эталонных» 36,6 — механизм работает иным образом. Даже если с 39 жар понизился всего на один градус — этого вполне достаточно. Стоит также помнить, что жаропонижающие необходимо принимать по назначению врача и его контролю, иначе возможны случаи передозировки. Нельзя употреблять несколько видов одновременно, чтобы усилить эффект, так можно нанести лишь вред.

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