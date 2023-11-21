Психолог раскрыл правду о созависимых отношениях: просто не будет никогда

Психолог Смит: чтобы не стать созависимой в отношениях, нужно любить себя

Фото: www.globallookpress.com / a.isenegger

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Почему так важно уделять внимание себе, чтобы построить счастливое будущее?

Достаточно многие девушки мечтают встретить статного, уверенного в себе и обеспеченного спутника жизни. Однако зачастую именно финансовое неравенство между партнерами может привести к токсичным и неправильным отношениям — велика вероятность, что девушка станет «зависимой» от своего мужчины. Об этом рассказал психо-аудитор Роман Смит, дав эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».

Для начала стоит разобраться в понятии «созависимых отношений». Такой тип взаимоотношений отличается тем, что человек почти всесторонне вовлечен и поглощен своим партнером, как психологически, так и физически, в том числе и материально. Эксперт считает, что пара должна быть «гармонична» — необходим баланс.

В пример Роман приводит клиенток, которые в партнере ищут множество качеств: эрудицию, образованность, хорошее чувство юмора, множество интересов, большой заработок, обычно выше, чем собственный. И, как рассказывает специалист, очень важно уметь предложить в отношениях что-то взамен, а не просто «себя». Иначе может появиться ощущение «золотой клетки» — мужчина в таком случае будет занимать «главенствующую» позицию.

Так, может оказаться, что девушка потеряет какое-либо право голоса, право самостоятельно принимать решения, что позже может привести к определенным психологическим проблемам.

«Это, кстати, детская позиция для девушки и отдает статьей со стороны ухажера, ведь они не готовы строить равные отношения со взрослым человеком», — делится Смит.

По мнению психолога, мужчина таким образом выбирает не тратить время на поиск каких-либо «компромиссов» с партнершей — ему это выгодно, как и ей. Ведь она готова отдать всю ответственность своему возлюбленному.

Чтобы избежать подобного рода отношений, в первую очередь, необходимо сфокусироваться на себе: на своем хобби, образовании, карьере. Можно научиться чему-то новому, отправиться в путешествие, получить опыт и хорошие впечатления. Необходимо стать интересной именно самой себе — тогда заинтересуются и другие. Не нужно смотреть на окружающих и пытаться кого-то копировать, ведь это не приведет ни к чему хорошему. Важно искать свою индивидуальность и свое собственное «я».

«Говоря про баланс, я не имею в виду, что девушка должна обязательно зарабатывать как мужчина. Речь скорее про соотношение брать/давать — эмоции, сюрпризы, погоду в доме, организацию домашнего пространства и еще уйму вещей», — объясняет эксперт.

Только так будет возможно построить грамотные взаимоотношения и найти достойного спутника жизни, который будет уважать свою избранницу.

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