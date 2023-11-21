Путин вручил Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Таджикистана прибыл в Москву с официальным визитом.

Президент России Владимир Путин вручил лидеру Таджикистана Эмоли Рахмону орден за «За заслуги перед Отечеством» III степени. Встреча коллег состоялась в Кремле.

Известно, что у лидеров двух стран состоялись переговоры с узком и широком составах. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградил своего коллегу еще в октябре 2022 года, накануне его 70-летнего юбилея. Сейчас же он передал ему орден лично в руки.

Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом сегодня, 21 ноября. В столице его встретили с почетным караулом и гимном России. Вместе с президентом Таджикистана в страну прибыли министры иностранных дел, обороны и энергетики и главы других ведомств. В России иностранная делегация пробудет два дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что обсуждали на саммите СНГ в Бишкеке.