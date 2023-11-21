Эхо 90-х? В Москве обнаружили скелетированные останки при земляных работах

В Москве нашли при земельных работах скелетированные останки с 10 черепами

Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

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Специалисты уже изъяли все фрагменты и отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Скелетированные останки нашли на западе Москвы во время проведения демонтажа подземных коммуникаций нежилого здания. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«При проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде обнаружены скелетированные останки человека», — говорится в сообщении.

По данным источника 5-tv.ru, о находке сообщил в полицию житель Москвы. На глубине 3,5 метра находились десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, по одной нижней и верхней челюсти, 17 позвонков, девять плечевых костей, семь локтевых и лучевых костей, 13 бедренных и 12 тазовых костей. Были найдены также десять фрагментов верхнего плечевого пояса, 30 ребер, 12 фаланг и 20 фрагментов костей.

Все эти фрагменты были изъяты и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Давность смерти людей, чьи останки нашли, составляет примерно 20-30 лет.

По данным собеседника, уже установлено, что ранее на месте обнаружения останков находился ресторан, а с 19 июля там проводятся строительные работы. В настоящее время организована проверка, Никулинская межрайонная прокуратура контролирует ее ход и результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник нашел скелет и документы находившегося в розыске человека.