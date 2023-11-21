Сам нянчил детей и ушел от знаменитой жены к другой: что не так в жизни Павла Трубинера

Актер Павел Трубинер нянчил детей сам и ушел от знаменитой жены к другой

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Читайте нас в: Дзен Новости

Завоевать сердца поклонников подчас было легче, чем определиться с делами сердечными в личной жизни. Но как так вышло?

Актер Павел Трубинер крайне востребован и снялся в большом количестве всем известных картин, среди которых «Мама», «Крым», «Военная разведка» и многие другие. Талантливый и харизматичный Павел сразу завоевал сердца миллиона поклонниц. Но вот в личной жизни не всегда было все так хорошо. Иногда приходилось делать очень сложный выбор.

Любовь всей жизни?

Трубинер родился в 1976-м, в Подмосковном поселке. Мальчиком он мечтал о спортивной либо военной карьере. Но судьбоносное участие в школьной театральной постановке изменило все его планы.

Павел пошел учиться в колледж при ГИТИСе, но так как старт его карьеры по окончании обучения пришелся на скудные по культурным событиям девяностые, будущий актер занялся продажей компьютерной техники.

Так как мужчина был неравнодушен к спорту и продолжал тренировки, это привело его к встрече с Ольгой Мухортовой, спортсменкой, занимающейся пятиборьем.

Павел как мог держался на нерегулярных подработках, снимаясь в рекламных роликах, но нестабильный и скудный доход не стал препятствием к браку. В 1999-м и 2002-м у Павла и Ольги родилось двое сыновей. Любопытно, что супруга все это время приносила в семью деньги и являлась кормилицей для всех своих мужчин — взрослого и маленьких. Помимо этого, она хотела поскорее вернуть свою спортивную форму и поэтому вскоре после родов ушла в тренерство.

А Павел сел в «декрет». Он заботился о сыновьях ровно так, как чаще это делают мамы — кормил, купал, переодевал, развивал и прогуливал на свежем воздухе.

Изменил с другой?

В 2005-м актерская карьера Трубинера наконец-то получила развитие — его стали приглашать на съемки, появились популярность и доход. Но спустя пять лет, в 10-м году, прогремела неприятная новость — Павел и Ольга решили развестись.

Причиной тому послужило знакомство актера с коллегой — Юлией Мельниковой. Он влюбился в нее так сильно, что не задумываясь оставил свою семью, актриса же ответила ему пылкой взаимностью.

Влюбленные заключили брак, а несколько лет спустя, в 2016-м, стали родителями — на счет появилась их общая дочь. Опытный отец принимал такое же деятельное участие в уходе за малышкой, как и в период, когда ухаживал за своими сыновьями.

И сегодня он продолжает много времени проводить с дочерью, даже придумывает для нее сказки собственного сочинения. Отъезды жены по работе его не пугают — он легко справляется с домашними делами и воспитанием ребенка.

Кстати, пара временами работает вместе и рады таким проектам. Им нравится совместная деятельность и каждый стремится поддержать своего партнера на съемках, если возникают какие-либо рабочие трудности.

Со своими старшими сыновьями Трубинер общается очень тепло, те ему отвечают взаимностью и симпатизируют новой семье Павла, не ревнуя отца ко второй жене.

Все трое детей актера активно занимаются спортом, берут призовые места и радуют своих родителей успехами.

Кстати, сам 47-летний Трубинер тоже продолжает заниматься спортом и обожает активный отдых с семьей, пишет портал izyskannaya.ru.

Ранее 5-tv.ru расказал, кого из советских актрис называли «страшными» для кино.