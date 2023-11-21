Особые случаи: как получить материальную помощь от работодателя

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

Читайте нас в: Дзен Новости

О каких особых жизненных ситуациях идет речь в данном случае?

Мало кто об этом знает, однако каждый наемный работник может получить «дополнительные» деньги не только в виде премии, но и как особую социальную выплату, которая предоставляется только в определенных случаях. Об этом пишет издание URA.RU.

Если премия выдается сотруднику за хорошую работу и переработку часов, то материальная помощь предоставляется с целью поддержать работника в особой жизненной ситуации. Такими «условиями» могут быть: рождение ребенка, чрезвычайные происшествия личного характера, смерть близкого члена семьи.

Также социальная выплата может предоставляться по случаю дня рождения, свадьбы или юбилея. Стоит отметить, что работодатель сам определяет количество материальной помощи и лично выбирает, в каком случае ее выплачивать.

Но для начала необходимо выяснить, практикуют ли подобную помощь в компании. После можно подать заявление в бухгалтерии и приложить к нему определенные документы, говорит HR-эксперт Юлия Санина.

Например — документ, подтверждающий смерть близкого родственника. После заявление будет рассмотрено начальством: необходимо дождаться либо приказа о выплате, либо же отказа.

До этого 5-tv.ru писал, что россиян ожидает повышение пенсий.