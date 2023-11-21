Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Власти Украины осознают, что контрнаступление полностью провалилось. Но что делать дальше?

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось и теперь Владимиру Зеленскому придется уговаривать союзников Запада в дальнейшей помощи. Однако над киевским режимом нависла угроза, пишет австрийская газета Der Standard.

«Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например, на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что армии Украины не удалось добиться перелома, который бы привел к освобождению территорий и переменам. В связи с этим, указывает пресса, Владимиру Зеленскому приходиться вновь ходить «по тонкому льду пиара».

«С одной стороны, необходимо убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, которую так дорого перевооружили, все еще способна достичь своих целей. В то же время Киев должен подчеркнуть, насколько жизненно важны сейчас поставки», — добавили журналисты.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не могут дать Украине такое оружие, которое стало бы для украинской армии в конфликте с Россией волшебной палочкой.