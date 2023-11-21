Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Команда главы Белого дома прикладывает неимоверные усилия, чтобы президент поменьше появлялся перед камерами.

Очередную свою оговорку американский лидер Джо Байден посвятил Дню благодарения. Во время традиционной церемонии помилования индейки он сравнил трудный путь птицы в Белый дом с покупкой билетов на концерт Тейлор Свифт — правда, умудрился перепутать последнюю с Бритни Спирс, которая давно уже выступает разве что в соцсетях.

«Можно сказать, что это даже сложнее, чем получить билет на концерт, этой… на тур Бритни. Она сейчас в Бразилии, где очень тепло…» — отметил глава государства.

Команда Байдена прикладывает неимоверные усилия, чтобы президент поменьше появлялся перед камерой. А если этого не избежать, делают все, чтобы на публичных мероприятиях он не казался таким неуклюжим.

По данным издания Politico, для Байдена сейчас разрабатывают специальную обувь, которая должна уменьшить риск падений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден в шутку заявил, что уже 600 лет занимается политикой.