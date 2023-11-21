Инфекционный коктейль: в регионах России зафиксирована вспышка коклюша

Фото, видео: dpa/picture-alliance / TASS; 5-tv.ru

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Лучшей профилактикой врачи называют прививки.

В Петербурге растет заболеваемость коклюшем. Как выяснили «Известия», инфекцию стали выявлять на 10% чаще, если сравнивать с прошлым годом.

А в лидерах по приросту — Татарстан, Челябинск и Томская область. Коклюш — острая инфекция, отличается сильным и продолжительным кашлем.

К ней также могут присоединяться грипп, коронавирус и ОРВИ. Ослабленному организму все это грозит осложнениями, в первую очередь — пневмонией.

Лучшей профилактикой врачи называют прививки. Проходить ревакцинацию советуют раз в пять-десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в осенне-зимний период времени особенно обостряются различные заболевания. В первую очередь — инфекционного характера.

Одним из наиболее опасных считается коклюш. Но мифов вокруг него немало.