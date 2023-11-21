Вылетел через лобовое, но выжил: детали жесткого ДТП в Ханты-Мансийске

Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru

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Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения.

В Ханты-Мансийске легковушка на большой скорости врезалась в столб. Удар был такой силы, что водитель вылетел через лобовое стекло.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения. Видно, что машина перевернулась, а мужчину выбросило из салона прямо на тротуар.

Пролетев с десяток метров, он выжил, его отвезли в больницу с многочисленными травмами. В причинах ДТП сейчас разбираются — предварительно, автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье перевернулся школьный автобус. До этого в регионе прошел дождь, а после температура ушла в минус, улицы и тротуары превратились в сплошной каток.