Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Украина не намерена садиться за стол переговоров с Россией, несмотря на трудности на поле боя, заявил украинский президент.

Президент Незалежной Владимир Зеленский исключил возможность заключения мира с Россией любой ценой. С соответствующим заявлением политический лидер вышел после провала в контрнаступлении и ряда допущенных ВСУ оплошностей в интервью для The Sun.

По словам Зеленского, украинские граждане не верят в то, что пойти на мировую в сложившейся ситуации вообще возможно. Украина не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на гиблое положение на передовой.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал он.

Москва, в свою очередь, ранее неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров. Прошлой весной Украина отказалась вести дипломатические беседы. Теперь, акцентировал внимание Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств, «мяч снова находится на стороне Киева». Россия, как и прежде, готова искать пути мирного решения украинского конфликта.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, почему война в Израиле стала воплощением кошмаров Зеленского.