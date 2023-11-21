Американский военный самолет пролетел мимо ВПП и угодил в воду на Гавайях

Самолет США Boeing P8 Poseidon пролетел мимо ВПП и угодил в воду на Гавайях

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; Telegram / SHOT

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На борту лайнера находились девять человек.

Американский военный разведывательно-патрульный самолет по непонятным причинам пролетел мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) базы морской пехоты и угодил в залив Канеохе на Гавайях, передает агентство Associated Press.

Как указало издание Hawaii News Now, на борту лайнера находились девять военных. Они отделались легкими травмами и смогли самостоятельно доплыть до берега.

Эксперт по самолетам Питер Форман сказал, что ВВП в Канеохе слишком короткая, и плохая погода также могла сыграть свою роль.

«Пилот, вероятно, не посадил самолет именно там, где он хотел, на взлетно-посадочной полосе», — сказал он.

Инцидент произошел с самолетом Boeing P8 Poseidon, который предназначен для наблюдения и патрулирования.

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