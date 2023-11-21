В Турции пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Сейчас мать с малышом находятся в больнице.

Посадка на борт самолета закончилась рождением ребенка. Экипаж готовился к вылету из Стамбула, как вдруг у одной из пассажирок начались преждевременные схватки.

Сначала помогали стюарды, едва успели вызывать врачей, но экстренные роды им пришлось принимать прямо на борту. Как могли поддерживали и пассажиры — передавали воду и лекарства, которые нашлись в ручной клади.

Роды прошли успешно, мать с малышом доставили в больницу для дальнейшего наблюдения.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых сумасшедших историях из жизни стюардесс. Бортпроводницы рассказали, как уворачивались от летящих в них использованных подгузников, а также перечислили самые необычные забытые вещи пассажиров. Например, костюм Чубакки.