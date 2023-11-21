Кредит недоверия: медцентр в Петербурге начал вгонять пациентов в долги

Медцентр в Петербурге вынуждает пациентов брать кредиты на лечение

Фото, видео: Анна Майорова / ТАСС; 5-tv.ru

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Можно ли в такой ситуации вернуть деньги?

Жители Петербурга жалуются на медицинский центр. Как рассказали пострадавшие, клиентов заманивали бесплатными медосмотрами и другими бонусами.

А после — выносили пугающий вердикт, оказывали психологическое давление, заставляя оформить кредит на дорогостоящее лечение.

С бывшими пациентами и действующими врачами пообщалась корреспондент «Известий» Елизавета Двирник и узнала, можно ли в такой ситуации вернуть деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, как мошенники «разводят» интернет-покупателей брендовых вещей. В разных регионах участились жалобы на нечестных продавцов с сайтов объявлений.

Вот, например, житель Москвы недавно вместо брендовой вещи за несколько десятков тысяч рублей получил чуть ли не половую тряпку. Таких историй по всей стране — сотни.