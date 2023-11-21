Вся цепочка: что известно о массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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От метадона погибли несколько человек, за жизни других пострадавших борются врачи. Кто занимался сбытом запрещенных веществ?

Астраханские следователи выясняют обстоятельства массового отравления, в результате которого несколько человек погибли, еще десятки оказались в больнице. Все они употребили сильнодействующий синтетический наркотик. По подозрению в его сбыте задержаны трое иностранцев. Они уже дали признательные показания. Все детали у корреспондента «Известий» Анны Воропай.

Их задержали по горячим следам — в соседнем с Астраханью Ставропольском крае. Туда трое подозреваемых в сбыте наркотиков сбежали, как только в больницу стали массово поступать пострадавшие. В карманах нашли несколько банковских карт, в телефонах — переписку, возможно с куратором.

Вполне возможно, подозреваемые — так называемые «закладчики». На ломаном русском они рассказывают, как приехали в Россию на заработки — из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Но вместо легальной профессии выбрали сбыт запрещенных веществ. До приезда в Астрахань этот молодой человек трудился на стройке в Москве.

Всю цепочку поставки той злополучной партии наркотиков, из-за которой погибли несколько человек — сейчас выясняют следователи. Пострадавших — десятки. С диагнозом «отравление» их экстренно доставили в астраханскую больницу.

Пока из больницы выписали только двоих — они в удовлетворительном состоянии. За жизни остальных сейчас борются врачи. Анализы пациентов показали: все они отравились после употребления синтетического наркотика. Скорее всего, запрещенное вещество было из одной партии. Точно установить вид наркотика поможет токсикологическая экспертиза. Также следователям предстоит выяснить всех причастных к преступлению.

Скорее всего, трое задержанных иностранных граждан лишь пешки в сложной и запутанной сети наркодилеров. Они уже дали признательные показания. Им предстоит рассказать следователям, кто именно дал им коробку со смертельной отравой. Уголовное дело возбуждено по статье незаконный сбыт наркотических веществ. Наказание — до 15 лет лишения свободы.