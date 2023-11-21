Наедине с собой: к каким заболеваниям может привести одиночество

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Одиночество негативно сказывается не только на психологическом состоянии, но и физическом.

Одиночество вызывает подавленное психологическое состояние — чувство ненужности и опустошения, падение самооценки. Оно также может негативно сказаться физически — привести к различным заболеваниям. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, из-за таких внутренних ощущений человек становится рассеянным, ухудшается работа мозга.

«Из-за того, что много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе», — сказала психолог в беседе с изданием NEWS.ru.

Кроме того, начинает страдать сердечно-сосудистая система, может даже развиться болезнь Альцгеймера, предупредила Наумова.

Также одинокий человек часто начинает заедать чувство опустошения. И нередко вредной пищей. Это, в свою очередь, может привести к ожирению, кожным высыпаниям.

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