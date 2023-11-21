Певица Адель тайно вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

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Знаменитость не сумела удержать в секрете радостную новость и буквально закричала на всю страну.

Британская певица и поэт, обладательница 16 премий «Грэмми» Адель (Настоящее имя Адель Лори Блю Эдкинс. — Прим. ред.) вышла замуж во второй раз. Церемония, очевидно, была тайной, так как публика узнала о ней лишь постфактум от самой звезды. Артистка проговорилась о важном событии на комедийном шоу, она была среди зрителей на выступлении своего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе. Об этом, сообщается в материале издания Daily Mail, рассказали поклонники Адель, видевшие ее в зале.

«Сегодня вечером я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была среди зрителей. Алан спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: “Да“», — заявил один из гостей шоу.

Исполнительница спровоцировала слухи о свадьбе еще год назад. Своего избранника, спортивного агента Рича Пола она стала публично называть мужем. Влюбленные встречаются с 2021 года. Запись передачи Карра подтвердит информацию зрителей, но пока она еще не вышла в эфир. При этом как минимум два человека со съемочной площадки рассказали одну и ту же историй о кричащей о бракосочетании Адель.

«Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она перебивала Карра — они лучшие друзья, и это было очень мило», — добавила зрительница, подчеркнув, что певица веселилась и вела себя непринужденно, а еще не взяла с собой на шоу охрану, только подругу.

В 2011 году стало известно об отношениях Адель с бизнесменом Саймоном Конекки. В следующем году у пары родился сын Анджело Джеймс Конекки. В 2017 году, по словам самой артистку, состоялась закрытая церемония в их доме в графстве Западный Сассекс, прессу туда не допустили. А спустя еще два года Адель объявила о расставании с мужем. В официальном заявлении экс-супруги обещали вместе и в любви растить сына, а также традиционно просили сохранить их право на неприкосновенность частной жизни. Более комментариев на этот счет не поступало. О помолвке Адель и Рича Пола пресса узнала прошлой зимой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайной свадьбе певца Влада Соколовского. Артист сделал предложение матери его ребенка Ангелине Сурковой год назад, но в ЗАГС не спешил.