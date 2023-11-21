Бородина предостерегла женщин от бабников: «Был бы какой-нибудь сканер»

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда «Дома-2» заявила, что к своим 40 годам ненадежного кавалера чует за версту.

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о слишком любвеобильных мужчинах на премьере сериала Константина Богомолова и Евгении Громовой «Кеша должен умереть». По сюжету четыре обманутые женщины решают отомстить кавалеру, который их всех водил за нос годами. Таких звезда «Дома-2» встречала не раз и всем советует держаться от них подальше.

«Не может у мужчины иногда быть несколько женщин. Он либо бабник, либо нормальный мужчина, который за здоровые отношения. Я считаю, бабник — это больной маленький мальчик, недолюбленный в детстве, не получивший должную любовь от матери или отца, ну, чаще всего от мамы», — заявила корреспонденту 5-tv.ru Бородина.

По мнению телеведущей, представители сильного пола, которых можно назвать ловеласами, так часто меняют партнерш по одной простой причине — они просто не могут найти себя ни в каких отношениях. У них не сформирована здоровая модель поведения, нет способности разглядеть за красивой внешностью человека, с которым можно создать семью, нет навыка формирования привязанности.

«Мне таких мужчин очень жаль. Когда женщина встречает такого мужчину на своем пути, хорошо бы, чтоб был какой-нибудь сканер… Хотя в принципе бабники ведут себя одинаково, поэтому уже к 40 годам я умею их сканировать», — заключила звезда.

Стоит отметить, не только парни порой не могут остановиться в романтических приключениях. Прекрасные дамы тоже умеют, как говорится, крутить мужиками, как хотят. В их числе и актриса Наталья Рудова. Как рассказала артистка 5-tv.ru, в студенчестве она встречалась сразу с двумя ухажерами, и никто даже не догадывался о подвохе.