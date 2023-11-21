«Свое террористическое не пахнет»: Захарова о статье Байдена про Украину и Израиль

Фото: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES

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Представитель МИД РФ назвала первые шаги предвыборной кампании президента США историческим провалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную в The Washington Post статью американского лидера Джо Байдена, посвященную вооруженным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, «из великих трагедий и потрясений может произойти огромный прогресс», и Вашингтону сейчас нужна «политическая смелость» это признать и продолжать держаться выбранной линии.

Захарова отметила, что статья — это один из первых шагов накануне старта предвыборной кампании (В 2024 году Штаты будут выбирать президента, и Байден планирует баллотироваться. — Прим. ред.). По ее мнению, Демократическая партия в лице Байдена будет «плохо, абсурдно, дико». Агитация начинается с «исторического провала», ведь согласно опросам — более половины граждан страны ему не доверяют. Статью, полагает представитель МИД РФ, глава государства писал не сам.

«Вместо традиционного для американской культуры обращения к нации был выбран формат письменной статьи, и причина тому вполне очевидна: политкоманда действующего президента не сочла возможным позволить выступать очно или хотя бы в записи своему президенту по непростым вопросам внешнеполитического урегулирования. Получилось бы еще более неприглядно», — пишет Захарова.

Она отметила, что отношение Вашингтона к конфликту на Ближнем Востоке (американцы поддерживают Израиль) подается через призму собственной американской исключительности, Байден называет США «критически важной нацией». Местные политики уверены, что именно благодаря им в регионе сейчас спокойнее, чем могло быть. Также президент периодически апеллирует к «террористической стратегии» ХАМАС, хотя движение пришло к власти демократическим путем в 2006 году — тогда Штаты настаивали на свободных выборах в анклаве, но после выборов бойкотировали ХАМАС.

Захарова подчеркнула, что именно усилиями западных стран был заблокирован последний механизм урегулирования — так называемый «ближневосточный квартет», куда помимо США входят ЕС, ООН и РФ. В итоге в 2023-м, когда произошла эскалация конфликта, остановить кровопролитие было некому. Как пишет пресс-секретарь МИД, Джо Байден таким авторитетом выступить не может даже теоретически.

Также Захарова указала на очередной пример двойных стандартов американской власти. Байден винит Палестину в терроре, но не видит террористических действий в политике неонацистского киевского режима. Он говорит об обстрелах больниц, о зверском отношении к гражданскому населению, о нападении на музыкальный фестиваль, но все то же делают и Вооруженные силы Украины (ВСУ) В Донбассе. Используя западное оружие.

«Именно поэтому мы говорим о киевской администрации как о преступном режиме, прибегающем к террористическим методам. Почему этого не видит „Джо Байден“, не чувствует этого? Или свое террористическое не пахнет? Много странного и противоречивого в этой статье», — продолжает Захарова.

Вишенкой на торте представитель МИД РФ назвала тот факт, что в статье упоминается приказ о направлении в зону конфликта авианосных групп. Разве американские военные когда-либо вносили стабильность и способствовали прекращению огня? Да еще и авианосцы полетели с говорящими названиями «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Форд», напоминающими о корейской и вьетнамской войнах. Если в этом пресловутое «американское могущество», Израилю можно только посочувствовать, заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о крайне неприятном для Украины заявлении, которое прозвучало на днях в Белом доме.