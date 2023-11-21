А разговоров-то было: Евросоюз продолжает без стеснений закупать российский газ

Фото, видео: Stefan Sauer / ТАСС; 5-tv.ru

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Несмотря на обещания отказаться от нашего топлива, европейские страны действиями показывают, что это невозможно.

Запад абсолютно не стесняется покупать российский сжиженный природный газ (СПГ). На страны Евросоюза пришлось больше половины поставок голубого топлива из нашей страны.

Несмотря на обещание отказаться от природных ресурсов из России, Испания и Франция стали вторыми и третьими по величине покупателями СПГ после Китая. За первые десять месяцев этого года Мадрид потратил на российский газ почти два миллиарда евро. Париж закупился на полтора миллиарда. Чуть меньше средств выделил Брюссель.

Поставить на колени не получилось: Европа и США потерпели оглушительный провал

В сентябре замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европа не может пока полностью отказаться от российского газа.