Назревает новый миграционный кризис? Что происходит на границе РФ и Финляндии

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Беженцы из Африки и Ближнего Востока хотели попасть через КПП в Европу, но оказались «заложниками» ситуации.

Замерзнуть сейчас можно и без такого экстрима. Это доказывают беженцы из Африки и Ближнего Востока, которые застряли на российско-финской границе. Они хотели попасть в благоустроенную Европу, но только эта Европа решила принципиально закрыть свои КПП, спровоцировав массовые протесты финнов с двойным гражданством. Пришлось России срочно разворачивать на границе пункты обогрева и отправлять туда спасателей. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Екатерины Моран.

Кадры жесткой встречи финских пограничников и мигрантов так и остались без какой-либо внятной реакции со стороны Евросоюза. Вместо этого власти Финляндии решили подлить масло в огонь, заявив о возможном полном закрытии российско-финской границы.

16 ноября финские власти решают в одностороннем порядке закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. В результате из Ленинградской области в Финляндию уже не попасть. Открытыми остались только северные КПП: два в Мурманской области и еще два в Карелии. Поток мигрантов хлынул к пункту пропуска «Вартиус». Но и там гостям из Африки и Ближнего Востока оказались не рады

«Это моя шестая попытка попасть в Европу. Ситуация очень сложная. Надеюсь, что получится пересечь границу», — делится беженец из Йемена.

«Мы уже ничего не можем, ничего, мы очень устали. 17 тысяч километров мы преодолели, чтобы оказаться здесь», — рассказывает беженец из Сирии.

Для мигрантов силами МЧС России были организованы пункты обогрева. От холода на промозглой границе помогают укрыться даже таксисты.

«Заложниками ситуации оказались и водители такси. Проехав около тысячи километров, они привезли людей из Питера в Костомукшу. И уже несколько часов ждут, когда у них проверят документы. Признаются: оставить людей не позволяет совесть. В каждой машине находятся по три-четыре человека», — передает с места событий корреспондент Екатерина Моран.

Главное, основания для пересечения границы у большинства приезжих легальные. Например, сириец Ахмад Аль-Хасек почти год планировал свою поездку в Германию к родственникам. Принимающая сторона подготовила все документы, но пропускать мужчину не спешат.

«Мои родственники живут в Германии, и я не могу к ним попасть», — напоминает житель Сирии Ахмад Аль-Хасек.

Юристы указывают на четкое нарушение гражданских прав, гарантированных международными договорами.

«Сначала беженцы прибыли как в буферную зону в Россию, в дальнейшем уже посольства стран решали вопрос с выездом, раз они поехали — вопрос был решен. По независимым причинам от России возможности пересечь границу нет», — объясняет начальник правового бюро Московского отделения опоры России, эксперт по международному праву Алексей Петропольский.

Сейчас граница де-факто закрыта. Хельсинки готовят решение совета правительства и только после все КПП перестанут работать уже де-юре. Власти Финляндии признают: это ударит и по интересам собственных граждан, но якобы только так они смогут защитить свое население от, цитата, «соседней страны, которая использует уязвимости финской правовой системы». Такое заявление сделал министр обороны Финляндии. МИД России охарактеризовал данные подозрения как очень странные и пообещал проверить ее претензии.