Три человека скончались от отравления метадоном в Астрахани

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В результате массового отравления наркотическим веществом были госпитализированы по меньшей мере 19 человек.

Три человека скончались в результате отравления наркотическим веществом в Астрахани — две 19-летние девушки и 29-летний мужчина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По последним данным, в результате массового отравления метадоном в Астрахани были госпитализированы по меньшей мере 19 человек. Состояние шести из них оценивается как тяжелое. По сведениям Telegram-канала «112», большая часть отравившихся синтетическим веществом — молодые парни и девушки. Предварительно, все они употребили наркотик из одной партии.

Уже задержаны трое подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств. Их задержали в Ставропольском крае и уже доставили в Астрахань. В настоящее время правоохранители устанавливают и других соучастников противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело.

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