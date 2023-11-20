Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области
Виктория Алакоз 12 0
новость
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Губернатор региона сообщил, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Он указал, что вражеский беспилотник был сбит сегодня вечером на территории Шаблыкинского района.
Предварительно, повреждений и пострадавших нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около десяти часов вечера средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.