Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Губернатор региона сообщил, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он указал, что вражеский беспилотник был сбит сегодня вечером на территории Шаблыкинского района.

Предварительно, повреждений и пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около десяти часов вечера средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.