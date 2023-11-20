Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Виктория Алакоз 28 0
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Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские системы противовоздушной обороны пресекают любые попытки противника совершить атаку.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 21:30 по московскому времени.
Накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении атаки ВСУ. Средства ПВО сбили беспилотник в районе Электростали. Разрушений и пострадавших не было.