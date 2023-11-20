Умерла Лариса Токарева, работавшая над фильмом «Три мушкетера»
Фото: Кадр из х/ф "Сделай мне больно", реж. Александр Исаев, 1993 г.
Кинодеятель работала над многими лентами, который знает практически каждый россиянин.
Скончалась актриса и художник-постановщик Лариса Токарева, работавшая над культовым фильмом «Три мушкетера». Об этом сообщает kino-teatr.ru. Согласно данным портала, женщина ушла из жизни в возрасте 76 лет еще 10 ноября, однако известно об этом стало лишь сейчас. Причина смерти не названа.
Токарева работала с режиссером Юнгвальдом-Хилькевичем над «Тремя мушкетерами» и продолжениями — фильмами «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Мушкетеры тридцать лет спустя». Также она работала над фильмами «В Крыму всегда лето», «Гу-га».
В качестве актрисы Токарева снималась в картине «Сделай мне больно».
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