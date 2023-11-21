Гаубицы Д-30 уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Гаубица Д-30

Артиллеристы гаубичной батареи продолжают выполнять огневые задачи по поражению вражеского вооружения, уничтожению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, складов боеприпасов, а также живой силы противника.

Бойцы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые присылают разведчики. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов, украинские националисты не могут осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52

Летчики армейской авиации работают на всех участках фронта. На этих кадрах показана их работа на краснолиманском направлении.

Получив полетное задание и координаты целей, экипажи вертолетов Ка-52 вышли в район выполнения огневых задач. Приблизившись к цели, они нанесли удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами.