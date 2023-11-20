Аллергия на холод: как проявляется и что делать

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Как отличить нормальную человеческую реакцию на наступление морозов от заболевания?

С приходом холодов кожа краснеет и трескается, а ваше самочувствие ухудшается? Вероятно, у вас есть аллергия на холод. Как отличить нормальную реакцию на морозы от недуга? На этот вопрос aif.ru ответил кандидат медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Симптомы холодовой аллергии

Отмечается, что аллергическая реакция начинает проявляться при температуре пять градусов и при ветреной погоде.

Симптомы в основном развиваются в следующей последовательности: покраснение, зуд, припухлость, лихорадка, общее ослабление организма, охриплость голоса. Затем могут образоваться одышка, тошнота, головокружение, шум в ушах и вплоть до судороги.

Вместе с тем существуют такие понятия, как холодовая крапивница и холодовой дерматит. В первом случае возникает красная сыпь, зуд, жжение на открытых участках (иногда на слизистых).

При дерматите наблюдается краснота на открытых участках. Кожа на этих участках трескается, покрывается корочкой и шелушится. Проблема может беспокоить от шести до двенадцати часов.

Кто в зоне риска

По словам врача, аллергия на холод в большинстве атакует детей: их кожа более тонкая и сильнее кровоснабжается, а на холоде капилляры спазмируются (сужаются), и это приводит к воспалительному процессу.

Кроме того, остро реагировать на мороз могут люди, у которых в анамнезе были такие диагнозы, как герпес, диабет, болезни щитовидной железы, распространенный кариес. А также лица, недавно переболевшие ОРВИ. Также в зоне риска люди с выраженными проблемами с вегетативной нервной системой. Чересчур сухая кожа также входит в перечень факторов риска.

Как определить наличие аллергии на холод

Все возникшие симптомы следует зафиксировать, чтобы в точности передать профильному врачу.

Если же пациент приходит без признаков аллергии, проводится обследование в кабинете аллерголога с помощью специального теста. А именно, кусок льда кладется на предплечье. Если тотчас после этого образуются покраснения и отечность, это говорит о том, что у пациента есть болезненная реакция на холод.

Также в диагностику входят общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови; идентификация криоглобулин-сенсибилизированных лимфоцитов; кожные пробы (для исключения сопутствующей аллергии), объяснил эксперт.

Лечение аллергии на холод

Как рассказал Бережанский, лечение такое же, как при обычной крапивнице. В редких случаях проводится так называемая аутолимфоцитотерапия — процедура по переливанию своей же крови. Для детей требуется пять-шесть процедур. По словам врача, этот метод эффективен и при остальных видах аллергии.

Как не допустить развития холодовой аллергии

Аллерголог рекомендовал одеваться по погоде, на открытые участки наносить защитные крема, включить в рацион больше продуктов с витаминами А, в том числе говяжью печень, морковь, сливочное масло, курагу, болгарский перец, тыкву. Также разнообразить меню продуктами, богатыми витаминами Е (растительные масла, семечки, орехи), С (овощи, фрукты, ягоды) и РР (лосось, цельнозерновой хлеб, курица, индейка).

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