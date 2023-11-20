«Котел закипает»: жители Финляндии протестуют против закрытия границы с Россией

Фото, видео: LAURI HEINO / ТАСС; 5-tv.ru

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В истории российско-финских отношений наступили не холодные, а ледяные времена. Так, Хельсинки объявили о намерении закрыть границу с РФ и вовсе.

Русскоязычное общество в Финляндии наблюдает за новостями о закрытии границы с тревогой. О ситуации в стране в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

По словам собеседника, после закрытия первых четырех пунктов пропуска на границе люди уже начали переживать, что они не смогут на праздники, Рождество и Новый год, посетить родных. Они готовят петиции. Одна из них, в парламент Финляндии, уже собрала девять с половиной тысяч подписей.

Жители также собираются у здания парламента с призывами к правительству «одуматься», «не издеваться» и разрешить хоть какие-то пути пересечения границы. Но пока их не услышали, отметил журналист.

«Понятно, что финское правительство поступает по указке Вашингтона, и ничего, конечно, от этого не изменится. Уже, как говорится, котел закипает — русскоязычное общество готовится к протестам, демонстрациям, готовится увольняться», — прокомментировал он.

Хейсканен подчеркнул, что люди не хотят делать крюки в тысячи километров и платить огромные деньги, чтобы просто увидеть своих родных.

«Финляндия, в свою очередь, обвиняет Россию, в том что она веет гибридную войну и посылает беженцев на российско-финскую границу. Похоже здесь — замкнутый круг. Страдает только мирное население, русскоязычное общество и финны, у которых родственники находятся в РФ», — добавил журналист.

Также Кости отметил, что закрытие границы станет трагедией для жителей двух стран. Он считает, что финское правительство сейчас занимается «втаптыванием» всяческих прав человека.

Несколькими днями ранее, 18 ноября, финские власти закрыли четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте.

Отмечалось, что Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пятого пункта из-за «перегруза». А затем появилась информация и о полном закрытии границы в ночь на среду, 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД и Кремль оценили перспективы полного закрытия границы с Финляндией.