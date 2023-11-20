Я буду любить тебя вечно: звезды, похоронившие своих детей

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Знаменитости в силу профессии обязаны скрывать свои чувства. Даже когда на душе невозможно плохо. О некоторых трагедиях публика не знает по сей день.

Судьба несправедлива, и порой родителям приходится хоронить и оплакивать своих детей. От такого кошмара не застрахованы даже звезды кино и сериалов. Они ведь тоже обычные люди, у которых есть печали и заботы. Правда, не всегда и не всем они готовы рассказать о своих трагедиях.

Игорь Ливанов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Игорь Ливанов, известный по роли в боевике «Тридцатого уничтожить!», дважды за свою жизнь пережил ужасные трагедии. Его первая жена, актриса Татьяна Пискунова, вместе с дочерью Ольгой погибла в 1987 году в одной из самых страшных железнодорожных катастроф за всю историю Советского союза. Грузовой поезд с неработающими тормозами въехал в стоявший на рельсах пассажирский состав, и те, кто был в последнем вагоне, включая Татьяну и Олю, погибли моментально.

Ирина Безрукова

© РИА Новости / Нина Зотина

Второй женой Игоря Евгеньевича стала Ирина Бахтура, которая родила ему сына Андрея, но позднее ушла к Сергею Безрукову. Ливанов поддерживал контакт со своим отпрыском, довольствуясь ролью «воскресного папы», но в марте 2015 года Андрея не стало. Мать юноши сутки не могла связаться с ним и потому обратилась в милицию. Участковый вскрыл дверь квартиры и обнаружил тело Андрея в ванной: по официальной версии, молодой человек поскользнулся и неудачно ударился виском о кафельную плитку.

Джон Траволта

www.globallookpress.com / Speed Media Icon Sportswire via

Джон Траволта, которого в нашей стране знают если не по мюзиклу «Бриолин» (Grease), то по тарантиновскому «Криминальному чтиву» (Pulp Fiction), с 1991 года женат на актрисе Келли Престон. Та родила Джону троих детей, но их старший сын Джетт погиб, когда ему было 16, в ванной комнате дома Траволты на Багамских островах. Жизнь юноши унес эпилептический припадок, вызванный синдромом Кавасаки.

Горькая ирония ситуации заключается в том, что существуют лекарства, которые могли помочь Джетту и в теории свести к минимуму риск возникновения припадка, но Траволта, будучи приверженцем церкви сайентологии, отрицал медикаментозное лечение.

Елена Захарова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса Елена Захарова потеряла дочь Анну-Марию, когда той не исполнился даже годик. В восьмимесячном возрасте малышка подхватила острую вирусную инфекцию, которую врачи приняли за обычную простуду. Анну-Марию госпитализировали слишком поздно, и спасти девочку уже не удалось. После смерти дочери от Елены ушел первый муж, бизнесмен Сергей Мамонтов — по словам актрисы, общее горе не сплотило, а разлучило их.

Сильвестр Сталлоне

© РИА Новости / Алексей Даничев

Старший сын легендарного Сильвестра Сталлоне от актрисы Саши Зак, Сейдж Мунблад Сталлоне, пошел по стопам родителей. Он снимался в фильмах и пробовал свои силы в качестве режиссера и композитора. Летом 2012 года Сейдж был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как позднее выяснилось, в десятилетнем возрасте у юноши обнаружили шумы в сердце, свидетельствующие о предрасположенности к сердечным заболеваниям. В отличие от знаменитого отца, Сейдж не слишком усердно занимался спортом, порой позволял себе вредную пищу и много курил. В 36 лет его жизнь оборвал вызванный атеросклерозом сердечный приступ.

Александр Домогаров

Александр Щербак/ТАСС

Дмитрий Домогаров, сын Александра Домогарова от брака с Натальей Сагоян, работал в одном из московских банков и не рассказывал даже друзьям о своем родстве со знаменитым актером. В свою очередь, Александр Юрьевич не слишком много внимания уделял своему первенцу.

7 июня 2008 года потерявший управление джип врезался в Дмитрия и двух его коллег, вышедших с работы. Удар подбросил 23-летнего Домогарова в воздух, и при приземлении молодой человек ударился головой об асфальт. Через несколько минут на место ДТП прибыла «скорая», но в больнице Дмитрий скончался от полученных травм.

Наталья Кустинская

© РИА Новости / П. Колесников

Актриса Наталья Кустинская, которую многие наши читатели помнят хотя бы по эпизоду «Галочка, ты сейчас умрешь!» из культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию», в браке с переводчиком Олегом Волковым родила сына Дмитрия, которому позднее дал свою фамилию третий муж Кустинской, космонавт Борис Егоров.

В возрасте 13 лет Дмитрий Егоров сыграл свою единственную роль в кино, снявшись в фильме Ролана Быкова «Чучело», но актером не стал, а поступил на экономический факультет МГИМО. Будучи студентом, Дмитрий женился, но его ребенок родился с гидроцефалией и умер, не прожив и года. После этого брак Егорова распался.

По словам подруг Кустинской, Дмитрий и его новая сожительница Ольга употребляли наркотики, при этом последняя порой становилась буйной и могла избить Егорова. 20 октября 2002 года Дмитрий вышел на прогулку и не вернулся домой. Позднее его матери позвонили из милиции и сообщили, что тело Егорова нашли и что он умер от сердечной недостаточности. Тем не менее в прессе ходили слухи, что Дмитрия нашли с проломленной головой.

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