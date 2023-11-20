Россия провела с Украиной обмен телами погибших солдат

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Процедура проводилась при содействии представителей Международного комитета Красного Креста.

В Россию были возвращены тела военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, Минобороны РФ возвратило тела 80 российских солдат. Известно, что украинская сторона вернула тела 94 боевиков. Об этом проинформировал украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обмен телами производился при содействии представителей Международного комитета Красного Креста. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены передать тела судмедэкспертам для установления личностей погибших.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский пленный захотел остаться в России и отказался от обмена. По словам боевика, командование кинуло их на убой как «кусок мяса». Более того, мужчина рассказал, что не хотел идти воевать, однако военкомы поймали его на работе и принудительно мобилизовали.