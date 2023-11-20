«Человек государственного масштаба»: Путин о смерти экс-главы Кузбасса Тулеева

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

Жизнь известного чиновника оборвалась на 80-м году.

Президент России Владимир Путин назвал человеком государственного масштаба бывшего губернатор Кемеровской области Амана Тулеева, ушедшего из жизни в 79 лет. Телеграмма с соболезнования опубликована на сайте Кремля.

«Ушел из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди», — написал Путин.

В заключение президент России добавил, что память о Тулееве будет сохранена.

О смерти Амана Тулеева стало известно в понедельник, 20 ноября. Трагическую новость сообщил действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Губернатор отметил, что отметил, что Тулуев возглавил Кемеровскую область в тяжелое время, когда «шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. После стал членом Совета народных депутатов Кузбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.