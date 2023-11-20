«Феномен Черчилля»: в Британии назвали главный страх Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Украинский лидер пытается избежать президентских выборов, которые должны пройти в стране в марте 2024 года. Но почему?

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что его не переизберут на второй срок на предстоящих выборах. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источник.

Собеседник на условиях анонимности рассказал газете, что Зеленский обеспокоен «феноменом Черчилля». Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль возглавлял страну, когда она участвовала во Второй мировой войне. Однако на новых выборах его партия не набрала нужное количество голосов, чтобы быть переизбранной. Сейчас на месте Черчилля может оказаться и Зеленский.

В материале отмечается, что после завершения конфликта на Украине местные политики могут поднять вопрос о компетентности Зеленского и его подготовленности к происходящим событиям.

Глава Незалежной ранее продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. В связи с этим запланированные на март 2024 года президентские выборы проводиться не будут. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик подчеркивал, что постановления Верховной рады о проведении голосования не было, как и проекта этого постановления.

Сам Зеленский ранее заявлял, что время для проведения выборов еще не наступило. Он называл их неуместными и неактуальными, призывал поставить точку в этом вопросе. При этом украинские СМИ писали о появлении конкурента у Зеленского — свою кандидатуру на пост мог бы выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине.