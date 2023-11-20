Главные «козыри» 4 знаков зодиака, за которые их ненавидят другие

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Эти черты характера могут считаться поистине сильными. Но почему все «работает» наоборот?

Все знаки зодиака обладают как достоинствами, так и недостатками. Кому-то в большей степени достался «взрывной» характер, другие уж слишком правильные, а третьи — свободолюбивые. Но ненависть к представителям этих знаков действительно не знает границ. Астрологи раскрыли знаки зодиака, которым все завидуют и которые способны разозлить любого.

Близнецы

Близнецы — очаровательный знак зодиака. Символ в виде двух людей у этих представителей стихии Воздуха не просто так. Это намек, что люди, рожденные под знаком зодиака Близнецы, сочетают в себе две крайности, одна из которых будто создает вторую личность. Почему окружающих бесят Близнецы? Потому что никогда не знаешь, чего от них ожидать. Личность этого воздушного знака зодиака настолько непредсказуема, что люди, общающиеся с ним, постоянно ходят по лезвию ножа. Неустойчивый характер и постоянные перепады настроения у Близнецов отталкивают людей.

Скорпионы

Острый как бритва язык Скорпиона предполагает, что с этим знаком зодиака все должны (по их мнению) считаться. Эти представители водной стихии имеют репутацию хороших собеседников, вот только Скорпионы при разговоре по душам часто перебарщивают со своим мнением, что задевает чувства других людей. Еще Скорпионов не любят из-за умения считать себя всегда правыми и никогда ни о чем не сожалеть. Проблема в том, что этот знак очень страстный и напористый, его обладатели хотят самого лучшего для своих любимых людей. Даже если это означает тиранию и навязывание собственного мнения или идей.

Львы

Лев — типичный огненный знак в том смысле, что эти люди любят быть в центре внимания и сделают абсолютно все, чтобы оставаться на виду. Активное, шумное и иногда эгоистичное отношение рожденных под знаком Льва часто в обществе воспринимают как агрессию и конкуренцию. Кроме того, уверенный в себе образ этих представителей стихии Огня часто считают фальшивкой, поэтому многие из нас автоматически приходят к выводу, что людям-Львам нельзя доверять. Астрологи полагают, что именно из-за внешнего яркого образа и самоуверенности носителей этого знака зодиака часто недолюбливают.

Рыбы

Знак зодиака Рыбы — еще один источник эмоциональности. При первом знакомстве эти представители стихии Воды кажутся милыми, добрыми и правильными ребятами. Но стоит подружиться и расположить Рыб к себе ближе, как на вас волной станут рушиться постоянные жалобы, капризы и нытье. Астрологи уверяют, что люди с этим знаком зодиака совсем не мстительные, а ненавидят Рыб в основном за их эмоциональную нестабильность, желание решать проблемы с помощью других и постоянные «путешествия» в мир фантазий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых страшных предсказаниях Нострадамуса, четыре из которых уже сбылись.