«Их не может быть»: в Раде сделали резкий выпад в адрес русских на Украине

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Киев открыто призвал ущемлять русское нацменьшинство.

На Украине «нет и не может быть» русского национального меньшинства. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук выразил благодарность Венецианской и Европейской комиссиям, которые признали «принцип взаимного уважения». Он пояснил, что не показывающий своего уважения народ должен быть так же лишен уважения. По его логике, якобы демонстрирующие агрессию русские должны быть лишены любых привилегий и ущемлены в правах.

«Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть», — цитирует спикера Рады украинское издание «Страна.ua».

Вице-премьер республики Ольга Стефанишина ранее заявила, что русских на Украине нет. По ее словам, в стране есть украинцы, разговаривающие на русском языке.

После произошедшего в 2014 году на Украине государственного переворота власти страны начали бороться со всем русским. В 2019-м был принят закон, который определил украинский язык, как государственный. Это означает, что граждане Незалежной должны использовать его для общения во всех сферах жизни.

СБУ и украинскую полицию ранее призвали проверить экс-депутата Рады Ирину Фарион из-за оскорблений русскоговорящих военных. Омбудсмен Дмитрий Лубинец, ссылаясь на 161 статью УК Украины, напомнил, что притеснение граждан по языковому признаку запрещено законом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова рассказала о последствиях Евромайдана на Украине.