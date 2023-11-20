ТОП-5 причин накопления жира в печени

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Чем страшен жир в печени? К каким серьезным заболеваниям может привести данная проблема?

Печень — один из важнейших составляющих человеческого организма. Она обеспечивает постоянство внутренней среды организма, отвечает за обмен веществ. В ней вырабатывается желчь, которая нужна для пищеварения. Кроме того, орган является биологическим фильтром, избавляющим кровь от токсинов и вредных компонентов, участвует в обмене витаминов и микроэлементов.

Но иногда в столь значимом органе может накопиться жир, что грозит неутешительными последствиями. Гастроэнтеролог Вероника Корнилова в интервью изданию dni.ru рассказала, почему эта проблема может появиться, и какие действия нужно предпринять для ее решения.

Можно ли игнорировать проблему

По словам врача, бездействие при излишнем жире в печени может привести к необратимым последствиям. Как объяснила специалист, избыточный жир вызывает воспаление и повреждение печеночных клеток, гепатоцитов. Если своевременно не обратиться к врачу, наихудшим вариантом развития событий может стать цирроз печени.

Из-за чего же в основном появляется и увеличивается в объемах жир в печени?

Лишний вес

В большинстве случаев «ожирение» печени наблюдается у людей с лишним весом. При этом индекс массы тела имеет второстепенное значение. Самое основное — объем талии. У женщины она не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчины цифра должна быть меньше 94 сантиметров.

Голодания

Как это ни странно, но резкое похудение может привести к данной проблеме. Худеть в короткие сроки ни в коем случае нельзя, предупредила Корнилова.

Безопасным считается сброс веса до трех-четырех килограммов в месяц. При резком снижении веса организм переживает чрезвычайно большой стресс и страх, что «еды не хватает» и начинает откладывать энергетические запасы, чтобы элементарно суметь выжить.

Алкоголь

При частном употреблении спиртного печеночные клетки запасают в себя жировую ткань, которая ухудшает их состояние. Чем дольше у человека пристрастие к алкоголю, тем больше проблем могут быть в будущем.

Любовь к жирной пище

Речь идет о тех, кто неравнодушен к жирной пище животного происхождения. Их рекомендуется заменить растительными жирами — это масла, как подсолнечное, оливковое, льняное, орехи, семена подсолнечника, авокадо и другие.

Животные жиры, в частности, баранину, свинину, гуся, утку, жирную говядину стоит ограничить, советует гастроэнтеролог.

Сахарный диабет

Недуг всегда в большей или меньшей степени влияет на здоровье печени. Это происходит из-за нарушения углеводного метаболизма. Страдающим диабетом людям крайне важно контролировать сахар самим ежедневно. Безусловно, не обойтись и без строгой диеты, соблюдение которой позволит держать в норме уровень сахара в крови.

Диагностика

Если вы понимаете, что в группе риска по вышеперечисленным причинам, то нужно начать обследование Сначала нужно пройти УЗИ брюшной полости, также сдать общий анализ крови. Также по словам врача, назначается прохождение эластометрии либо фиброскана, которые покажут наличие фиброза.

Лечение

Помимо рекомендаций об исключении факторов, приводящих к накоплению жира в печени, медики назначают определенные медикаментозное лечение.

В заключение Корнилова обратила внимание на то, что данная проблема с печенью встречается в современном мире нередко. Мероприятия по диагностике, лечение и работа над образом жизни способствует улучшению прогнозов для пациента и помогут избежать таких опасных диагнозов, как фиброз и цирроз печени.

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