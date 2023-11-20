6 самых страшных предсказаний Нострадамуса: четыре из них уже сбылись

Фото: McPHOTO/M. Gann via / ТАСС

Знаменитый мыслитель не раз пугал человечество своими изречениями. Что же ждет нас через 20, 30 и 50 лет?

Многие события мирового масштаба были предсказаны Мишелем Нострадамусом. Некоторые предсказания уже сбылись, а другие события только лишь ожидаются. Есть много споров относительно того, есть ли в этих пророчествах научное и рациональное объяснение. Почти все исполненные пророчества Нострадамуса взяты из самой известной его работы.

Ядерные взрывы в Японии

В 1945 году, в конце Второй мировой войны, США сбросили две мощные атомные бомбы в промышленных зонах японских островов Хиросима и Нагасаки. Это единственный раз в истории, когда разрушительное оружие использовалось против людей. Многие считают, что Нострадамус предупреждал об этой трагедии почти за 500 лет до того, как это произошло.

Пожар века в Лондоне

Великий пожар в Лондоне стал одной из худших трагедий в истории города, а также одним из сбывшихся пророчеств Мишеля Нострадамуса. Пожар продолжался 3 дня в 1666 году. За это время сгорели тысячи домов, несколько церквей и почти все населенные пункты на окраинах города. Количество погибших было не слишком большим, но 80 тысяч человек остались без своих домов. Кроме того, оказались разрушены большие городские ворота и мосты.

Приход к власти Адольфа Гитлера

Многие говорят о том, что это одно из самых известных предсказаний Мишеля Нострадамуса. Он отмечал, что именно Гитлер, который вознесся к власти в Германии в 30-х годах, — покровитель нацизма. Его жажда крови и действия против иудаизма привели к вторжению в Польшу и началу Второй мировой войны. Кроме того, многие считают, что «королевство Востока» может быть намеком на Японию, которая объединилась с Италией и Германией против Англии, Франции и многих других стран, что подтвердило пророчество Нострадамуса.

Выборы Дональда Трампа в 2016 году

Выборы Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов Америки стали очень важным событием в истории. Они повлияли на международные отношения многих стран, а также на некоторые другие события в истории. Некоторые ученые считают, что Мишель Нострадамус предсказал соперничество в президентской гонке Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Третья мировая война

В течение нескольких десятилетий стоит опасаться более разрушительной и кровопролитной войны, чем та, которая поразила Африку, Европу и Тихий океан в прошлом столетии. Многие считают, что Третья мировая война может поставить под угрозу существование человечества.

Напряжение между США и Северной Кореей вызвало тревоги в 2017 году, и многие астрологи вспомнили предсказание Нострадамуса о том, что грядут серьезные перемены и что скоро предстоит серьезное противостояние Запада с Востоком. Другие пророчества говорят о том, что предстоит война, которая зародится в самом центре Европы, и что в нее будет повергнут весь мир. Человечество ожидают 27 лет страданий и террора.

Стихийные бедствия уничтожат планету

Другие довольно ужасающие пророчества касаются того, что в мире ожидаются мощнейшие землетрясения, которые потрясут всю планету своей разрушительной силой. По мнению верующих, пророчество Мишеля Нострадамуса предсказывает сильные землетрясения и стихийные бедствия в мае, однако совершенно не ясно, в каком году будут происходить все описанные события.

Несмотря на то что многие астрологи, верующие и ученые не сомневаются в том, что катрены Нострадамуса скрывают глубокий смысл о будущем человечества, некоторые эксперты считают, что их тексты неправильно истолкованы и используются теоретиками заговора. Совершенно не ясно и то, действительно ли Мишель Нострадамус предсказал все происходящие бедствия и трагедии. Многие считают, что это просто слова, которые другие люди использовали для своих собственных целей.