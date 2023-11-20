Задержан замглавы департамента Минприроды РФ Яковлев

Фото: zapovedsever.ru

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Ситуацию с чиновником уже прокомментировали в ведомстве.

Заместитель директора департамента министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Яковлев был задержан силовиками. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В министерстве отметили, что оперативные мероприятия были связаны с его бывшим местом работы. Иные детали не раскрываются.

Яковлев заступил на должность замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды в 2021 году. Известно, что ранее он исполнял обязанности руководителя национального парка «Таганай», расположенного в Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава управления Росимущества в Приморье стал фигурантом громкого дела. Как сообщили в региональном управлении прокуратуры, он был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве.