Прибыль есть, а денег нет: почему так происходит в бизнесе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Какие правила следует знать владельцам компаний, чтобы не уйти в минус?

Многие предприниматели в начале пути сталкиваются с ситуацией, когда по окончании месяца либо квартала получают прибыль, но при этом на счетах компании деньги отсутствуют. Это может стать непростым сигналом, указывающим на большие проблемы с управлением финансами. Советами о том, как добиться финансовой стабильности в бизнесе, в беседе с dni.ru поделилась эксперт в области автоматизации бизнеса Ольга Кузнецова.

По словам специалиста, есть ряд причин, по которым прибыль может не превращаться в деньги.

Неправильный учет расходов

Малоопытные бизнесмены часто недооценивают важную роль косвенных расходов, в частности, аренды помещения, налогов, рекламы, оплаты труда административного персонала. Эти расходы также нужно учитывать при определении прибыли.

Высокая дебиторская задолженность

Если клиенты оплачивают счета не в оговоренные сроки, у компании неизбежно появляется дополнительная финансовая нагрузка. Образовавшаяся задолженность сокращает ликвидность компании и может привести к кассовому разрыву.

Инвестиции в развитие бизнеса

В некоторых случаях прибыль может быть направлена на вложения в развитие бизнеса, к примеру, для масштабирования производства или обновления оборудования. Без этих расходов не обойтись, если ставятся задачи по обеспечению долгосрочного успеха компании. При этом здесь потребуется значительная сумма денежных средств.

Как не попасть в ловушку «прибыль есть, а денег нет»

Для предотвращения этой ловушки следует вести детальный учет всех доходов и расходов. Постоянный анализ финансовых показателей поможет руководителю бизнеса точно определить, какие расходы являются неизбежными, и как они повлияют на прибыль в конечном итоге. Это поможет принять правильные финансовые решения и обеспечить более эффективное бюджетное планирование.

Советы от эксперта

По словам Кузнецовой, отличными помощниками могут стать определенные программы либо сервисы по учету доходов и расходов.

При расчете прибыли не забывайте учесть косвенные расходы. Вместе с тем необходимо фиксировать четкие сроки оплаты для клиентов и проверять просрочку.

Также специалист рекомендовала коллегам вкладываться в развитие дела только тогда, когда финансы позволяют реализовать эту задумку.

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