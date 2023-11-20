Европейское качество: в Финляндии сломалась АЭС «Олкилуото»

Фото, видео: KIMMO BRANDT / ТАСС; 5-tv.ru

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Реактор производит около 14% от всей электроэнергии в стране.

Атомная электростанция в Финляндии приостановила работу. Третий энергоблок «Олкилуото» прекратил вырабатывать энергию из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке.

Когда смогут устранить поломку, неизвестно. Реактор производит около 14% от всей электроэнергии в стране.

Его ввели в эксплуатацию только в апреле этого года. Третий энергоблок начали строить еще в 2005 году, но срок сдачи неоднократно откладывался из-за большого количества неисправностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бангладеш завезли ядерное топливо на энергоблок первой в стране АЭС — «Руппур». Республика официально вошла в число стран, использующих атомную энергию.

Это большой зарубежный проект российского «Росатома». Интересы Бангладеш очевидны — это самая густонаселенная страна планеты: площадь в 100 с лишним раз меньше российской, а проживает там на 20 миллионов человек больше.