Танкисты армии России уничтожили группу диверсантов ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

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По противнику прямой наводкой бьют экипажи модернизированных Т-80.

На другом направлении спецоперации наши бойцы уничтожили хорошо вооруженную группу украинских диверсантов. По противнику прямой наводкой бьют экипажи модернизированных танков Т-80. О работе расчетов — репортаж корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили очередную американскую боевую машину пехоты Bradley.