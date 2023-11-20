Мощные снегопады обрушились на юг России: что будет дальше

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Курской области резко выросло число обращений в травмпункты.

Юг России завалило снегом — города встали в пробках, транспорт и пешеходы передвигаются с большим трудом. В Курской области после снегопада резко выросло число обращений в травмпункты.

Губернатор региона обратился к жителям в преклонном возрасте с просьбой быть особенно аккуратными. Пробки на междугородних трасах — заблокировано шоссе на Белгород.

Там столкнулись туристический автобус и бензовоз. Удар пришелся в лобовую часть пассажирского транспорта — автобус развернуло поперек дороги, бензовоз съехал на обочину.

Коллапс и в Воронеже — автобусы переполнены, цены на такси взлетели в разы. В городе зафиксированы десятки аварий, сильный снегопад будет идти весь день.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, автовладельцев просят срочно поменять резину. В районе Ангарского перевала с самого утра работает снегоуборочная техника, но водителей призывают без необходимости не выезжать на этот участок.

Ранее 5-tv.ru писал, как не замерзнуть в ожидании транспорта.