«Каждый день сюрпризы»: Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине

Зеленский: конфликт на Украине завершится не так быстро, как хотелось бы

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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В Киеве признали, что боевые действия с Россией затянутся надолго.

Боевые действия на Украине — это не фильм, в котором события развиваются стремительно. Напротив, это суровая реальность, которая быстро не разрешится. Таким мнением поделился президент страны Владимир Зеленский интервью американскому телеканалу Fox News.

Украинский лидер призвал не ждать быстрых перемен в ходе конфликта. По его словам, завершится все не так быстро, как хотелось бы. Однако, заверил он, Украина руки опускать не собирается.

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы. Но для наших воинов это не кино, это наша жизнь», — рассказал он журналистам.

Зеленский назвал тяжелой работу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал на то, что боевики на фронте делают все возможное.

Западные эксперты и СМИ массово говорят о провале контрнаступления ВСУ и замедлении темпов боевых действий. Эти факторы они называют основными причинами уменьшения объемов военной и финансовой помощи Запада киевскому режиму.

Главком армией Украины Валерий Залужный недавно и сам подтвердил патовую ситуацию на фронте. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва» в зоне спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что капитан ВСУ сделал шокирующее признание про Крым.