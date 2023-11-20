Из поколения «тяжеловесов»: чем запомнился экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Политик руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Нынешний глава региона Сергей Цивилев назвал смерть политика «невосполнимой утратой».

Покойный, подчеркивает он, посвятил всю жизнь служению Кузбассу и России. С Тулеевым, продолжает Цивилев, в регионе «связана целая эпоха в жизни».

Политик руководил областью с 1997 по 2018 год, в том числе застав на посту трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» — тогда погибли 64 человека. Чем запомнился Тулеев в ходе карьеры — читайте в материале 5-tv.ru.

Начало пути Тулеева

Будущий политик родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (ныне — Туркменбаши) Туркменской ССР (сейчас — Туркмения) в семье служащего.

В 1964 году окончил Тихорецкий железнодорожный техникум, в 1973-м — Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1988 году — Академию общественных наук.

После учебы по направлению приехал в железнодорожный поселок в Кемеровской области, где работал дежурным по станции. Срочную службу Тулеев проходил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа.

После армии он вернулся на прежнее место работы. С 1973 по 1978 год — начальник железнодорожной станции Междуреченска. В Новокузнецке на различных должностях Тулеев работал с 1978 по 1985 год.

В 1988-м он стал главой Кемеровской железной дороги, которая была одной из крупнейших в стране. Два года спустя Тулеев был избран в Верховный Совет РСФСР, а вскоре политик стал председателем Кемеровского облисполкома.

Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС

Тулеев в большой политике

Три раза Тулеев претендовал на пост президента РСФСР и РФ: в 1991, 1996 и 2000 годах. В 1996–1997 годах он был членом правительства РФ, министром РФ по сотрудничеству со странами СНГ.

В июле 1997 года был назначен главой администрации Кемеровской области, а в октябре того же года победил на выборах главы региона.

На губернаторских выборах Тулеев побеждал также в 2001 и 2015 годах, в 2005 году его полномочия продлил президент Владимир Путин, а в 2010 году решение о его утверждении на посту губернатора принял Совет народных депутатов Кемеровской области.

А в сентябре 2015 года он вновь был избран главой Кузбасса, набрав 96,69% голосов. При этом 1 апреля 2018 года Тулеев подал в отставку.

ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

Конец эпохи Тулеева

Незадолго до этого — 25 марта — в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. На место трагедии он приезжать не стал, но на совещании с участием Путина в Кемерово губернатор принес извинения за случившееся.

Временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Тулеева был назначен замглавы региона Сергей Цивилев. Он пришел на тот пост в начале марта, до этого возглавляя компанию по добыче угля на юге Якутии. Стать чиновником, по собственному признанию, Цивилев решил после предложения от Тулеева.

Тулеев считался одним из главных «долгожителей» и «тяжеловесов» среди российских губернаторов. После отставки он получил мандат в региональном парламенте, а 10 апреля 2018 года Совет народных депутатов области выбрал его председателем.

Этот пост он занимал по сентябрь 2018 года. Тогда же политик стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Тулеев — полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством». Он был также отмечен орденами Почета, Александра Невского и другими наградами.

Тулеев был женат — у него есть сын, три внука, две внучки и один правнук. Сын Дмитрий занимает должность начальника ФКУ «Сибуправтодор».

Где и когда пройдет прощание с Тулеевым

Прощание с экс-губернатором Кузбасса состоится 22 ноября. Траурное мероприятие пройдет в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва.