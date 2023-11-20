«Это рекорд»: москвичей предупредили о падении атмосферного давления

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Какая погода будет в Москве во второй половине ноября?

К концу рабочей недели атмосферное давление упадет до рекордно низких показателей. В грядущую пятницу, 24 ноября, ожидается, что в Москве показатель составит лишь 715 миллиметров ртутного столба. Об этом в своем Telegram-канале предупредила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба», — написала она.

Синоптик отметила, что рекорд для 24 ноября пока составляет 722,3 миллиметра ртутного столба. Зафиксирован он был полвека назад — в 1973 году. По словам Поздняковой, за все время метеонаблюдений самое низкое атмосферное давление для ноября в целом было зафиксировано в том же году — 709 миллиметров ртутного столба.

Специалист также сообщила москвичам, что в регионе во второй половине ноября ожидаются низкие температуры.

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