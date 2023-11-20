Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

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Тяжелый недуг может появиться как взрослых, так и у детей. Есть ли шансы на быстрое выздоровление? Можно ли вообще обойтись без помощи врача?

В осенне-зимний период времени особенно обостряются различные заболевания. В первую очередь — инфекционного характера. Одним из наиболее опасных считается коклюш. Но мифов вокруг него немало. Что же это за болезнь и как ее лечить на самом деле?

Что такое коклюш

Коклюш в медицинском понимании — заболевание, отличающееся высокой степенью заразности, поражающее верхние дыхательные пути. Возбудитель — палочка Bordetella pertussis.

Поскольку основным и наиболее ярким симптомом коклюша является сильный кашель, иногда заболевшие — или их родители, так как заражаются коклюшем обычно дети, — ошибочно принимают недуг за обычную простуду и не начинают адекватное лечение. В результате страдает сам больной, у которого могут развиться осложнения, а также происходит заражение непривитых людей, находившихся с ним в контакте. Инкубационный период, когда еще нет симптомов, может составлять до двух недель, с момента их появления пациент заразен в течение 25-30 дней, а лечение может занимать до двух месяцев. Следует упомянуть и паракоклюш — он похож на коклюш и вызывается бактериями того же рода, но переносится гораздо легче.

Причины возникновения коклюша

Итак, коклюш вызывает Bordetella pertussis. Палочка попадает в организм при дыхании и проникает ниже по дыхательным путям, в бронхиолы и альвеолы. Там бордетелла вырабатывает специфический токсин, блокирующий ряд клеточных функций и разрушающий клетки, — в результате начинается приступ кашля, который может сопровождаться судорогами. Хотя сам возбудитель чувствителен к ультрафиолету и гибнет при нагревании до 50°С, из-за его высокой заразности риски велики — у непривитых людей риск заболеть при контакте (нахождении на расстоянии до 2,5 метров) превышает 70%. Возможны ситуации, когда человек сам практически не болеет, но является носителем.

Вакцинация позволяет избежать заражения или перенести заболевание в легкой форме. После прививки или болезни иммунитет сохраняется более 15-20 лет, и в случае повторного заражения заболевание переносится гораздо легче. Впрочем, для взрослых характерно более легкое течение болезни, чем для маленьких детей и дошкольников. Особенно часто происходят заражения в детском саду или школе, то есть в детских коллективах, пик заболеваемости — в начале зимы.

Классификация коклюша

Типичное течение болезни сопровождается спазматическими приступами кашля и чередованием этапов в соответствии с классической клинической картиной. Атипичный коклюш характерен для привитых или тех, кто ранее уже болел, он переносится лучше, наблюдается скорее легкое покашливание, чем полноценные приступы, хотя ночью кашель может усиливаться.

Кроме того, коклюш разделяют на степени по тяжести течения:

легкая — до 15 приступов кашля за день;

среднетяжелая;

тяжелая — до 40-50 и более.

Признаки и симптомы

Симптомы коклюша у детей

Симптоматика зависит от этапа заболевания. Инкубационный период протекает бессимптомно. На следующем, катаральном, коклюш напоминает обычную ОРВИ, поскольку сопровождается:

насморком с обильным течением из носа;

повышением температуры — около 37,5°С;

признаками интоксикации (головная боль);

сухим кашлем, усиливающимся ночью.

По мере прогрессирования заболевания наступает третий этап, на котором появляются:

спазматический приступообразный кашель;

першение в горле;

выделение густой мокроты при кашле;

свист при дыхании, ларингоспазм.

Во время кашля кожные покровы могут краснеть или синеть, возможно повреждение уздечки языка, иногда кашель провоцирует приступы рвоты. Кроме того, это сильный стресс — появляется чувство тревоги, ухудшается сон, у маленьких детей может проявиться отставание в психическом развитии.

Через несколько недель при адекватном лечении частота и интенсивность кашля становится меньше, больной постепенно выздоравливает. Однако у детей до года коклюш протекает тяжело, возможны задержки или остановки дыхания, из-за кислородного голодания могут развиться осложнения, есть риск летального исхода.

Симптомы коклюша у взрослых

При атипичном течении заболевания симптоматики может не быть вообще или наблюдается легкий кашель, который лечится симптоматически. Однако при этом человек может заражать окружающих — это особенно следует помнить, если в ближайшем окружении есть маленькие дети.

Осложнения коклюша

При своевременном и адекватно подобранном лечении осложнения обычно не возникают. Однако у детей, особенно при ослабленном иммунитете, возможны негативные последствия:

пневмония, плеврит, бронхит и другие заболевания легких;

отиты, разрыв барабанной перепонки, снижение слуха или глухота;

энцефалопатии, эпилептические припадки, неврозы, другие неврологические проблемы;

кровоизлияния в мозг, склеры глаз, кожные покровы и др.;

паховая или пупочная грыжа.

Чтобы избежать подобного, необходимо при первом подозрении на коклюш срочно обратиться к врачам, чтобы как можно раньше начать лечение.

Клинические рекомендации

При подозрении на коклюш врач должен уточнить вакцинальный статус пациента, сроки и схему вакцинации, информацию о вакцине. Считается, что наличие прививки против коклюша не исключает развития заболевания, однако исключает его тяжелую степень.

Очень важно получить сведения о контактах ребенка (или взрослого пациента) с больными коклюшем или длительно кашляющими в семье, детском коллективе или другом окружении. При наличии контакта с больным, у которого коклюш подтвержден лабораторно, у ранее не болевшего пациента с клинической картиной коклюшеподобного заболевания, можно диагностировать эпидемиологически связанный случай коклюша.

Постконтактная неспецифическая профилактика коклюша проводится детям и взрослым, независимо от возраста и вакцинального статуса в случаях, если имелся тесный контакт с больным манифестной формой коклюша в закрытом помещении в течение 1 часа и более, или имелся контакт с респираторными секретами больного манифестной формой коклюша. Считают, что у 80-90% больных коклюшем, не пролеченных антибиотиками, санация носоглотки от Bordetella pertussis наступает не ранее 3-4 недель от начала кашля, а у не пролеченных и не вакцинированных возбудителя можно выделить в течение 6 и более недель.

Антибиотиками выбора для проведения экстренной постконтактной профилактики являются препараты группы макролидов в возрастной терапевтической дозировке курсом 7-14 суток (азитромицин — 5 дней). Детям первого года жизни и непривитым детям в возрасте до 2 лет, имеющим медикаментозную аллергию к макролидным антибиотикам, рекомендуется ввести нормальный человеческий иммуноглобулин двукратно с интервалом 24 часа в разовой дозе 3,0 мл в возможно более ранние сроки после контакта с больным.

Лечение коклюша у детей и взрослых

Для диагностики заболевания проводятся общий анализ крови, исследование мокроты на возбудителя, а также ИФА- и ПЦР-тесты, рентгенография и УЗИ, другие мероприятия. С учетом результатов и особенностей пациента назначается лечение. В него обычно входят:

антибиотики;

средства против кашля — воздействующие на дыхательный центр мозга, чтобы подавить противокашлевый рефлекс;

антигистаминные, спазмолитики — для уменьшения выраженности симптомов. В тяжелых случаях используют глюкокортикостероиды, которые помогают нормализовать внутричерепное давление, уменьшить отек, негативно влияющий на дыхание, а также устранить чувство тошноты и рвоты;

иммуноглобулины — содержат антитела, уничтожающие вырабатываемые бактериями токсины, применяются при тяжелом течении коклюша у детей до 6-7 месяцев.

При серьезных проблемах с дыханием пациент может быть подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако чаще всего лечение проводится амбулаторно.

Антибиотики и лекарственные препараты при коклюше

В противомикробную терапию включают средства, эффект от которых достигается достаточно быстро — примерно за 7 дней (первые результаты должны быть заметны за 2-3 дня). Это могут быть антибиотики группы макролидов, пенициллинового ряда. Конкретное лекарственное средство определяет врач, самолечение опасно! Курс, как правило, всего 7-10 дней.

Гаммаглобулин, разработанный специально для борьбы с коклюшем, дополняет лечение. Антигистаминные с седативным эффектом решают сразу две задачи — устраняют отеки, чтобы облегчить дыхание, и помогают заснуть. Детям также могут прописываться противокашлевые препараты, витаминно-минеральные комплексы и средства для укрепления иммунитета. Все назначения должен делать врач, задача больного и его родственников — строго следовать рекомендациям.

Профилактика коклюша

Лучший способ минимизировать риск заражения — прививка. Вакцинация начинается, когда ребенку исполняется три месяца, в схему включено три прививки с интервалом в шесть недель между ними. По стандартам используется комбинированный препарат — АКДС, содержащий компоненты против коклюша, дифтерии и столбняка. Повторяют вакцинацию в 1,5 года, далее в 6 и 14 лет, взрослым ее рекомендуется делать через каждые 10 лет. Хотя заражение возможно и после прививок, протекает коклюш в таких случаях легко.

Если кто-то заболел, следует изолировать его на 25 дней с начала болезни, за теми, кто находился в контакте, наблюдают, если в их число входят непривитые дети, их помещают на карантин на максимально возможную продолжительность инкубационного периода — 2 недели.

© РИА Новости / Антон Денисов

Коклюш у беременных

Во время беременности иммунитет женщины несколько снижается, ведь ее организм работает в этот момент с удвоенной силой. Потому будущая мама более уязвима к коклюшу и другим инфекциям, чем ранее. Положение усугубляется еще тем, что действие прививки от этого заболевания, сделанной в глубоком детстве, продолжается не более 12 лет. Следовательно, контакт беременной женщины с болеющим коклюшем человеком в большинстве случаев влечет за собой ее заражение.

Симптомы коклюша у беременных

Коклюшная палочка хотя и живет недолго, но весьма активна. Она попадает в организм воздушно-капельным путем и сразу начинает действовать. Коклюш у беременных дает о себе знать следующими признаками:

растут лимфоузлы;

появляется кашель: сначала сухой, незначительный, а потом приступообразный с большим количеством вязкой мокроты;

поднимается температура;

наблюдается насморк;

иногда по телу и лицу распространяется сыпь бледно-розового оттенка.

Так как при заражении инфекцией страдает не только сама женщина, но и ребенок, которого она вынашивает, необходимо обратиться к врачу уже при первых признаках инфицирования. Важно своевременно пройти обследование и определить происхождение кашля (ОРЗ, бронхит или коклюш). Ведь речь идет о жизни и здоровье малыша.

Осложнения у беременных после коклюша

На фоне коклюша возможно развитие таких осложнений:

пневмония;

бронхит и бронхиолит;

ларингит (воспаление гортани) и ложный круп;

носовые кровотечения;

энцефалопатия (поражение головного мозга с развитием очаговой симптоматики и судорог).

Согласно статистике, у беременных женщин осложнения возникают редко. Чаще всего серьезные последствия коклюша наблюдаются в детском возрасте, пишет портал detdom-vidnoe.

Последствия для плода

Как и любое инфекционное заболевание, на ранних сроках беременности коклюш может привести к появлению пороков развития плода. Инфицирование малыша в I триместре, когда идет закладка всех внутренних органов, весьма опасно. Выявить серьезные аномалии развития после перенесенной инфекции можно во время ультразвукового исследования.

Тяжелое течение коклюша на ранних сроках беременности может привести к выкидышу, на поздних — стать причиной преждевременных родов. Особенно опасна болезнь в спазматическом периоде. Сильные мучительные приступы кашля могут спровоцировать повышение тонуса матки, отслойку плаценты и кровотечение. Остановка дыхания во время приступа неблагоприятно сказывается на развитии плода и течении всей беременности.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Другие последствия коклюша для будущих мам:

многоводие;

плацентарная недостаточность;

гипоксия и задержка развития плода.

Эти симптомы не специфичны и возникают при любом тяжелом инфекционном заболевании. Лечением осложнений беременности занимается акушер-гинеколог совместно с инфекционистом.

Большую опасность представляет коклюш, возникший незадолго до родов. В течение 25 дней от появления первых симптомов женщина является источником инфекции для своего малыша. Если ребенок появится на свет в это время, у него весьма высоки шансы заразиться коклюшем. У новорожденных болезнь протекает тяжело и часто приводит к развитию серьезных осложнений. Специфический иммунитет против коклюша от матери не передается.

Методы лечения коклюша у беременных

Лечением коклюша у беременных женщин занимается инфекционист вместе с акушером-гинекологом. При легких формах болезни терапия проводится дома. Госпитализация показана в следующих ситуациях:

тяжелое течение коклюша с частыми приступами;

коклюш у женщин с серьезной экстрагенитальной патологией;

коклюш, протекающий с осложнениями;

появление осложнений беременности и ухудшение состояния плода на фоне инфекции.

Сопутствующая мемедикаментозная терапия

Для скорейшего выздоровления также рекомендуется:

Обильное теплое питье.

Регулярное проветривание помещения.

Ежедневная влажная уборка.

Установка увлажнителей воздуха в помещении, где находится больной человек.

Рациональное питание (диета, обогащенная белком и витаминами).

Беременным женщинам в спазматическом периоде коклюша важного избегать стрессов и физических нагрузок. Любое напряжение в это время может спровоцировать очередной приступ мучительного кашля и привести к повышению тонуса матки. Будущая мама должна находиться в спокойной обстановке до самого выздоровления. При хорошем самочувствии рекомендуются ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Коклюш в России

Эксперты-врачи отмечают, что сегодня коклюш начинает распространяться в различных регионах России. Как отметил в интервью порталу Газета.ру на днях инфекционист Андрей Поздняков, особенно важно быть осторожным мамам с детьми.

«Опасность коклюша в том, что при длительном кашле возникают приступы апноэ, то есть задержка дыхания. У новорожденных, к сожалению, апноэ могут возникать регулярно и вызывать гипоксию и нарушения сознания вплоть до комы», — предупредил медик.

Прогноз

При своевременном начале лечения коклюш проходит без осложнений. Однако процесс достаточно длительный — до двух месяцев, в течение которых следует соблюдать рекомендации врачей и стараться минимизировать риск заражения других людей.