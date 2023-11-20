Отчим или пасынок? Запутанное дело о жестоком убийстве школьника в Ачинске

Фото: 5-tv.ru

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Кто лишил жизни 12-летнего парня?

Мотивом для убийства 12-летнего подростка в Ачинске Красноярского края стало то, что он оскорбил мать подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Погибший подросток пришел домой к однокласснику 17 ноября около 15:00 по местному времени. Предварительно, между ними затем произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес матери подозреваемого, говорится в Telegram-канале ведомства.

Поиски тела жертвы

По версии следствия, подозреваемый вынес тело жертвы в огород, а затем довез его на тележке до реки Мазулька, где сбросил в воду. Труп школьника с ножевым ранением правоохранители обнаружили 18 ноября.

Поиски пропавшего велись два дня, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Затем в убийстве признался 11-летний друг жертвы — одна из его соседок заявила, что тот был агрессивен и вспыльчив.

5-tv.ru

Новый подозреваемый в убийстве школьника

В СК 19 ноября сообщили, что подозреваемых в убийстве школьника теперь двое. Помимо приятеля, правоохранители обратили взор на его отчима.

Мать жертвы Ольга Терентьева также предположила, что виновным является именно мужчина. Мальчики, говорит она, дружили пять лет, а друг ее ныне покойного сына казался ей спокойным и неагрессивным.

По уверениям женщины, юноша с таким характером просто не мог пойти на преступление. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Что говорит отчим подозреваемого

Мужчина уже назвал своего пасынка «положительным ребенком». Также он заявил, что в день трагедии находился на работе.

«Я же говорю, на работе был. Как он здесь оказался, что они здесь делали, что произошло — я не знаю», — сказал отчим.

Александр заявил, что был шокирован происшествием. По его словам, он не знал убитого и никогда не видел его у них дома.

При этом соседи говорят, что дети дружили пять лет. Сам мужчина был ранее судим по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».