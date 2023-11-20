3 любимые актрисы, которые спились до неузнаваемости

Фото: Кадр из к/ф «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», реж. Светлана Дружинина, 2000 г.

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Все прочили им великую карьеру. Что могло пойти не так?

Чрезмерное увлечение спиртными напитками никого не доводило до добра. А вот бед наделало немало, как в жизни простых смертных, так и в жизни известных и талантливых людей. Они могли бы еще жить, радовать поклонников своим творчеством, стремиться к славе и успеху. Но они пали жертвой любви к спиртному, будучи не в силах вовремя остановиться.

Валентина Малявина

ИТАР-ТАСС / Архив

Она с детства мечтала о профессии актрисы, а ее кинодебют в фильме «Иваново детство» оказался невероятно успешным. Казалось, и в личной жизни у нее должно быть все ярко и красиво. Да только юношеская любовь ее с Александром Збруевым закончилась разводом, несколько романов привели к разочарованию, а в браке с Павлом Арсеновым она потеряла новорожденного малыша.

Неурядицы Малявина научилась запивать алкоголем, совершая в пьяном угаре немыслимые безумства. Последний роман актрисы со Стасом Жданько привел к гибели последнего, а Валентина попала за решетку по обвинению в убийстве.

После освобождения по амнистии актриса сделала еще несколько попыток вернуться в профессию, но тяга к алкоголю оказалась сильнее всех остальных ее пристрастий. В ее квартире постоянно собирались весьма сомнительные люди, а спиртное во время застолий лилось рекой. В состоянии опьянения актриса получила травму головы и потеряла зрение. Сейчас Валентина Малявина находится в закрытом пансионате, куда ее определили друзья.

Елизавета Никищихина

Кадр из к/ф «Минута молчания», реж. Игорь Шатров, 1971 г.

Талантливая и яркая актриса с самого детства чувствовала свою ненужность и одиночество. Когда родители уехали в Германию, оставив дочь бабушке, она училась самостоятельности, но остро ощущала непонимание со стороны близких людей. Именно поэтому она рано пристрастилась к алкоголю, стараясь утопить в нем свои проблемы. В то же время она хотела достичь высот в профессии и раз за разом приносила ей в жертву свою личную жизнь.

Когда же судьба давала ей шанс все исправить, то актриса уже не умела жить по-другому. Она трижды выходила замуж, в последнем браке родила дочь, но избавиться от пагубной привычки так и не смогла. В итоге финал ее жизни был печален. Елизавета Никищихина жила в полном одиночестве и сильной нужде, а скончалась, подавившись яблоком.

Изольда Извицкая

© РИА Новости

Успех актрисы после премьеры фильма «Сорок первый» был поистине феноменальным. Но он же сыграл с ней злую шутку. Супруг Изольды Извицкой Эдуард Бредун, не сумевший достичь таких же высот в профессии, неимоверно ревновал жену к славе и популярности. И взамен предлагал ей шумные застолья.

Постепенно звезда пристрастилась к спиртному, и это стало началом ее конца, как актрисы. Во время съемок она держалась, но после их окончания срывалась снова. Вскоре ее перестали приглашать в кино, муж ушел к другой женщине, спровоцировав нервный срыв и очередной запой. В 38 лет она ушла из жизни в результате алкогольной интоксикации. Ее тело пролежало в квартире не меньше недели.

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