На Украине начались перебои с продуктами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками

Фото, видео: REUTERS / Roman Baluk / File Photo; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Транспортные компании предупреждают, что согласованные ранее сроки больше неактуальны.

Тем временем на Украине начались перебои с продуктами и медикаментами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками. Транспортные компании предупреждают, что согласованные ранее сроки больше неактуальны и даже не берутся называть новые.

Украинские склады стремительно пустеют, Киев готовит иски о возмещении ущерба. Польские перевозчики заблокировали движение грузовиков еще в начале ноября и обещали продлить свою акцию минимум до Нового года.

По мнению протестующих, польский рынок перевозок за счет более низких цен на свои услуги захватили транспортные компании с Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу. В начале месяца польские перевозчики перекрыли три основных КПП на границе с Украиной.

Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам, а также введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских дальнобойщиков, отмененные после начала спецоперации.