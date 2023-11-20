Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Фото: Reuters / David Moir/Files

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На борту субмарины находились 140 человек. Как удалось избежать трагедии?

Британская атомная подложка типа Vanguard, несшая баллистические ракеты Trident 2, едва не затонула в водах Атлантического океана. Как сообщает ссылающееся на источники издание The Sun, причиной тому стало нарушение работы одного из глубиномеров.

На борту субмарины находились 140 человек. Когда экипаж готовился к патрулированию Атлантики, из строя вышли определяющие глубину приборы. Командиры подлодки в этот момент думали, что она находится на одном уровне, хотя все еще продолжала погружаться.

«Она входила в „опасную зону“, когда инженеры на корме заметили второй датчик и подняли тревогу», — пишет издание.

В материале отмечается, что из соображений безопасности глубина, на которой все произошло, и название подлодки не раскрывается. Начато расследование инцидента.

У Великобритании есть четыре атомные субмарины типа Vanguard. По данным газеты, только две из них находятся в рабочем состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России разработали новый проект стратегической атомной подлодки.