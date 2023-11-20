Динозавр российской рок-музыки: «Алиса» празднует 40-летие группы туром по стране

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Концерт коллектива отгремел уже в Москве. Следом за столицей — Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток.

Грандиозным концертом в Москве отпраздновала свое 40-летие легендарная рок-группа «Алиса». Услышать любимые хиты и новые песни, а также вживую насладиться невероятным шоу на сцене ЦСКА Арены собрались тысячи фанатов. Было по-настоящему жарко, в этом убедился корреспондент «Известий» Максим Прихода. Он окунулся в атмосферу черно-красной магии.

В красно-черной униформе они маршируют стройными колоннами. Под знаменами, распевая строевые гимны. Они становятся армией, когда собираются вместе.

Поклонники «Алисы» стекаются к ледовой арене. На афишах четыре «икса» — этим большим концертом команда отмечает свое 40-летие. Здесь как совсем юные фанаты, так и ветераны! Многие едут за сотни километров.

«Все билеты проданы и многотысячная ледовая арена забита до отказа. Армия „Алисы“ штурмует трибуны и танцпол. Вот-вот грянет шоу!» — рассказывает корреспондент.

Публика доведена до исступления. В мерцании алых софитов на сцену выходит он — их гуру, идол, мессия!

Константин Кинчев владеет этим залом. Сердца поклонников стучат в такт мощным ударным. Жарко так, что в венах закипает кровь. Это один из центральных концертов мощнейшего тура, посвященного 40-летию группы. До этого два таких шоу отгремели в Петербурге. И там тоже был солд-аут.

«Алиса» на сцене — уже четыре десятилетия. И со времен ленинградского рок-клуба они в пантеоне звезд первой величины. Они меняли жанры: от тяжелого металла до арт-рока и этно, но никогда не изменяли себе. Такими как Кинчев — в юности стремились стать сегодняшние рок-звезды.

«Вдохновением послужили многие песни, чтобы написать свои. Константин у нас — это флаг рок-н-ролла, на который нам всем стоит равняться», — говорит лидер рок-группы «Пилот» Илья Кнабенгоф.

И их концерты — это честное, нефильтрованное рок-безумие.

«Чистая энергия звуковыми волнами заполняет зал, а публика тут же отдает ее обратно на сцену. Это круговорот особой черно-красной магии, которой владеет только одна группа в мире», — говорит корреспондент.

Они зажигают тысячные залы один за другим. И следом за Москвой — Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. Тур — в самом разгаре. Так что армия «Алисы» еще не раз поднимет свои флаги.